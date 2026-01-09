俳優・松下奈緒、藤木直人、タレント・勝俣州和が、10日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜前8：00）で、ハワイ・ホノルルを旅する。【写真】『旅サラダ』松下奈緒・藤木直人・勝俣州和のビーチショット『旅サラダ』2026年最初の放送は、新春ハワイスペシャルで幕を開ける。旅サラダファミリーの松下、藤木、勝俣が、初の3人旅。多忙のなかスケジュールがそろった2日間で、わずかな時間でもハ