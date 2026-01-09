株式会社KADOKAWAは、3月30日に、『庄司浩平カレンダー 2026.04-2027.03』を発売する。【写真】真っ直ぐな眼差しの美麗アップSHOTなども公開昨年はドラマ「40までしたい10のこと」「仮面ライダーガヴ」などに出演して大きな飛躍を遂げた庄司が、2026年4月始まりのカレンダーを発売する。本作は、かねてから「恐竜好き」を公言していた庄司本人の希望もあり、恐竜の聖地・福井県で撮影を敢行。「一度は行かないとならない！」と本人