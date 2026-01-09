今の時期、お正月用に買ったお餅があまって困ることがありますよね。そんな方に朗報です！ダイソーに行くと、いつもの切り餅がつきたて風のお餅に大変身するアイデアグッズをGETできます！￥110（税込）とプチプラなうえに、電子レンジで簡単に調理できるので買って損はないアイテムですよ。早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：もちレンジ価格：￥110（税込）サイズ（約）：幅8.9cm×奥行き19.9cm×高