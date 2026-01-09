ダイソーをパトロールしていると、またまたスゴイお掃除グッズを発見しました。ただのメラミンスポンジかと思いきや、なんと片面にベロア素材のクリーナーが付いたまさに進化系のアイテム。両面を使って徹底的にヌメリのお掃除ができ、使い終わったらそのままポイッとできるのが◎詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ヌメリお掃除シート＋メラミン（落ち落ちV）価格：￥110（税込）内容量：8カット