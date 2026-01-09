アシアナ航空は、東京/成田〜ソウル/仁川線へのエアバスA380型機の投入再開を記念した割引キャンペーンを実施する。東京/成田〜ソウル/仁川線の片道・往復航空券を対象として、エコノミークラスは10％、ビジネスクラスは5％を割り引く。往路はOZ101便の利用が条件となる。予約クラスがU/S/V/Tは対象外。予約期間は1月6日から2月13日まで、出発期間は1月17日から4月24日までで、一部期間は対象外となる。クーポンコードは「NRTKRA38