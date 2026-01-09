ダイソーをパトロールしていると、価格破壊しているインテリアライトを発見しました。専門店泣かせなクオリティで、これが￥330（税込）でGETできるなんてスゴイ時代になりました…！USB式なので長時間の使用が可能。明るさも十分あり、とにかくキレイでお洒落なので、この機会にぜひチェックして♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガーランドライト（10LED、結晶、USBタイプ）価格：￥330（税込）全長：185cm（コネ