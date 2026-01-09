「1月9日」。今日は何の日でしょう？答えは「クイズの日」！昭和40〜50年代生まれなら、恐らくみんな知っているテレビアニメ「一休さん」（昭和50年10月〜57年6月までテレビ朝日系列で放送）。「一休さん」は、室町時代中期に実在した臨済宗の僧侶・一休宗純（いっきゅう・そうじゅん、1394〜1481年）をモデルにし、さまざまな問題を「とんち」で解決していくという痛快ストーリー。そんな「一休さん」にちなんで「いっ（1）きゅう