老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、企業年金についてです。 Q：企業年金は、終身でもらえるのですか？「企業年金は、将来受け取るときに、終身でもらえるものなのでしょうか？」（匿名希望） A：