仕事始めや新年の集まりが一段落し、改めて身近な方へ感謝を伝えたい場面にふさわしい手土産をご紹介します。価格以上の満足感があり、その土地の誇りが凝縮された「外さない」セレクションを、ぜひ参考にしてみてください。All About ニュース編集部では、2025年12月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、広島県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、広島県らしさを感じる「1000円未満のお土産」