話が上手い人はどんな話し方をしているのか。教育コンテンツプロデューサーの犬塚壮志さんは「難しいカタカナ用語を交えて話すのは、相手がその言葉を知らなければ困惑と不信感を与えるだけ。説明上手な人は相手が知っている言葉を選んでから話し始める」という――。（第2回）※本稿は、犬塚壮志『「説明」がうまい人がいつも頭においていること』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／AndreyPopov※