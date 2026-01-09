昨季までロッテでプレーしていた澤村拓一が9日、自身のインスタグラムを更新し、「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました」と報告した。「野球を始めて30年、プロ生活15年。全てが順風満帆ではなかったけれどファンの方達はどんな時も支えてくれました」と感謝。「最も誇れることとするならば、親からいただいたこの身体に1度もメスを入れることなく健康な状態でキャリアを終える決断を自分の意志で