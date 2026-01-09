祖父母から孫へ渡される「お祝いのお金」。入学祝いや誕生日、進級祝いなど、日本ではごく自然な習慣です。しかし、その金額が毎年20万円となると、「これは本当に問題ないの？ 贈与税は大丈夫？ 」と不安になる方も少なくありません。 “気持ち”として受け取っているお金と、税法上の“贈与”は、実は必ずしも同じ意味ではないのです。今回は、祖父母からの金銭援助をめぐる「お祝い」と「贈与」の境界線を、分かりやすく解