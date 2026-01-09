未成年皇族が不在となってしまった。安定的な皇位継承には何が必要なのか。皇室ウォッチャーの中原鼎さんは「欧州では王室のスリム化が潮流だが、日本の皇室においては傍系皇族を厚くし、『ご意見番』のような方をお迎えするべきだ」という――。写真提供＝共同通信社「加冠の儀」に臨まれる秋篠宮家の長男悠仁さま＝2025年9月6日撮影、宮殿・春秋の間 - 写真提供＝共同通信社■皇室の将来を多くの国民が不安視している令和7（2025