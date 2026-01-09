「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」に出演の赤楚衛二、カン・へウォン テレ東のドラマプレミア23シリーズでは久々となるピュア・ラブストーリー「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」が、2026年1月12日(月)より放送される。主演に赤楚衛二、ヒロインにカン・へウォンを迎え、「キンパとおにぎりのように、見た目や材料は似ているのに食べると味は違う」日本と韓国、国籍の異なる2人の恋愛