「アロンソ選手とホンダがともにF1チャンピオンを獲ってくれたら最高ですね」と語る堂本光一連載【堂本光一 コンマ一秒の恍惚Web】RACE41各チームのマシンの競争力が拮抗し、毎レース接戦が繰り広げられた2025年シーズン。しかし、新しいマシンレギュレーションが導入される2026年は車体、パワーユニット（PU）、タイヤのすべてが大きく変わる。さらにGM（ゼネラルモーターズ）やアウディの新規参戦に加え、アストンマーティンはホ