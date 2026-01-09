昨年１１月に腰椎椎間板ヘルニア手術を受けたソフトバンク・中村晃外野手が８日、福岡・筑後のファーム施設で自主トレを行い、完全復活への道筋を明かした。「２月下旬にＭＡＸに持って行って、３月からゲームに出られれば」と、２月のキャンプ期間中はリハビリに費やし、３月から１００％で動ける状態を目指す。この日は軽めのティー打撃とキャッチボールで汗を流した。「まだ３、４割でしか走れない。痛くはないですが、（足