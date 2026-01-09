２０１０年ドラフト１位で巨人に入団し、巨人、ロッテ、レッドソックスで日米通算５４９試合に登板した沢村拓一投手が９日、現役引退を発表した。沢村は９日、自身のインスタグラムを更新し、「ＴＨＡＮＫＹＯＵ，ＦＡＮＳ！」の文字を載せた画像をアップ。そして「野球人生に終わりが来たことを受け入れ、別れを告げる時が来ました」と引退することを報告した。また「野球を始めて３０年、プロ生活１５年。全てが順風満帆