女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は9日、第70回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンの結婚が認められ、第14週のサブタイトル「カゾク、ナル、イイデスカ？」の通り、松野家・雨清水家と“家族になる”様子が描かれた。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）とチーフ演出の村橋直樹監督に舞台裏を聞いた。