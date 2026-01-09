プロゴルファーの吉田優利が自身のInstagramを更新。京都での貴重なオフショットを公開しました。 吉田プロが貴重な京都でのオフショットを公開 吉田プロは「Kyoto」とコメントして写真や動画でまとめて投稿。神社を参拝するショットや、鰻重やたこ焼き、玉子焼き、ところてんを味わう姿を公開しました。 またにぎわう錦市場や神社で参拝する写真も披露。さらに水に浸すと文字が浮かび上がるおみくじでは、「大吉