NASAのロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米航空宇宙局（NASA）は8日記者会見し、国際宇宙ステーション（ISS）に滞在している油井亀美也さんを含む飛行士4人を予定より早期に地球に帰還させると発表した。うち1人の医療上の懸念が理由。容体は「安定している」という。プライバシーを理由に氏名は明らかにしなかった。油井さんは8日、ISSから地球を撮影した動画をX（旧ツイッター）に投稿し「今日もがんばりましょう！