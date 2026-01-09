「広島新人合同自主トレ」（８日、大野練習場）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が８日、新人合同自主トレ初日の恒例となっているシャトルランで苦悶（くもん）の表情を浮かべた。斉藤汰、勝田と同組で走り、２人に先行される場面が目立った。練習終了後には「疲れました」と苦笑い。体力面については「まだ若いので、ある方だと思ってたんですけど、なかったです」と頭をかいた。一方でキャッチボール