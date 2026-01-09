私はサユリ。夫のコウタロウと2人で暮らしています。子どもはタツヤと、遠方に嫁いだ娘の2人。タツヤは近くに住んでいて、お嫁さんのリリカさんと孫のユリがいます。けれども、タツヤもリリカさんも今どきの子というか……。人を立てるとか、人に感謝をするだとか、そういった部分が足りないように思います。若い世代同士ならいいのかもしれませんが、会社だってご近所だって年配の人はいるし、それで損をするのは自分たちです。私