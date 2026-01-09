【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターの藤川千愛が、1月7日にデジタルリリースされた新曲「祈り」のミュージックビデオを公開した。「祈り」は1月7日より放送・配信開始となるTVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』EDテーマとなる楽曲。同作のために書き下ろされた本楽曲のミュージックビデオは、昨年、北欧・スウェーデンで撮影されたもの。藤川は制作の起点について、「祈りにすらならない祈りが、この世界