元カリスマキャバ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさん（30）が2026年1月6日、自身のインスタグラムを更新し、ラフなコーデショットを披露した。「2026年も進撃のノア頑張ります」進撃のノアさんは、「今日が初出になってしまいましたが2026年も進撃のノア頑張ります」とコメント。帽子をかぶり、ニットとデニムを合わせたコーデを投稿している。インスタグラムに投稿された写真では、UGGのニットとデニムを着用。うさぎ