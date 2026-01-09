【本日の見通し】米雇用統計次第 ２２時半に１２月の米雇用統計が発表される。米連邦政府閉鎖の影響で１２月１６日に一気に発表された１０月の非農業部門雇用者数と、１１月の非農業部門雇用者数・失業率をみると、失業率が９月から一気に悪化（１０月は発表無し）、非農業部門雇用者数は１０月がかなり低く、１１月は比較的しっかりも、前月比という関係上、１０月が弱ければ１１月は強く出るため、合わせると厳しい数