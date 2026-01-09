シアトル・マリナーズがランディ・アロザレーナ外野手（30）と1年1565万ドル（約24.5億円）で合意、年俸調停を回避したことについて、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が分析している。アロザレーナは来季終了後にフリーエージェントとなる。アロザレーナは2024年のトレード期限でレイズから移籍して以降、マリナーズ打線の中軸として大きな存在感を示してきた。2025年は打率.238、出塁率.334、長打率.426を記録し、