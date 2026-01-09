ニラックスが展開する「ニラックスブッフェ」では、2026年1月8日から21日までの期間限定で、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」の時間を15分延長するキャンペーンを開催しています。お得に食べ放題が楽しめる食べ放題をサクッと楽しみたい人にぴったりの、45分の食べ放題コース「プチブッフェ」。期間中は、価格はそのままで60分間（通常より15分拡大）も楽しめます。ボリューム満点ながらリーズナブルで、ランチなどにもぴった