○経済統計・イベントなど ０８：３０日・全世帯家計調査 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １４：００日・景気動向指数（速報値） １６：００独・鉱工業生産 １６：００独・貿易収支 １６：４５仏・鉱工業生産 １６：４５仏・消費支出 １９：００ユーロ・小売売上高 ２２：３０米・雇用統計 ２２：３０米・非農業部門雇用者数変化 ２２：３０米・平均時給 ※日・株価指数オプ