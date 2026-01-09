８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円８７銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円９１銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が２０万８０００件と、市場予想（２１万件程度）よりも少なかったことから米労働市場の減速懸念が和らいだ。また、２５年