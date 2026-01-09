2月6日より新宿バルト9ほかで公開されるジェジュン主演のホラー映画『神社 悪魔のささやき』の主題歌入り予告編が公開された。 参考：ジェジュン主演×熊切和嘉監督のホラー映画『神社 悪魔のささやき』2026年2月6日公開へ 本作は、第28回富川国際ファンタスティック映画祭マッドマックス部門に出品されたホラー映画。熊切和嘉監督とジェジュンの初タッグによる“神戸オールロケ”で撮影されてお