「肝斑」は、30～50代の女性に多く見られるシミの一種で、頬骨や目の周りに左右対称に広がる特徴があります。ほかのシミとは異なり、もやっとした薄褐色で輪郭がはっきりしないのが特徴です。紫外線や肌への摩擦、さらには女性ホルモンのバランスが関係するとされますが、その発生メカニズムは未解明の部分も多いです。本記事では、肝斑の特徴や原因などについて医師が詳しく解説します。 監修医師：髙瀬 聡子（