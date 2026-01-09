ボーンマスが、アーセナルのU−２１イングランド代表MFイーサン・ヌワネリのレンタルでの獲得を検討しているようだ。7日、イギリス紙『インディペンデント』が伝えている。現在18歳のヌワネリは昨季、公式戦37試合に出場して9ゴール2アシストという成績を残し、昨年8月には2030年6月まで契約を延長した。しかし、今季はここまでプレミアリーグでの先発出場はなく、公式戦全体でも途中出場を含めて11試合1ゴールにとどまってい