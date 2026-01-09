― ダウは270ドル高と反発、予想を上回る経済指標を受け景気敏感株株が買われた ― ＮＹダウ 49266.11 ( +270.03 ) Ｓ＆Ｐ500 6921.46 ( +0.53 ) ＮＡＳＤＡＱ 23480.01 ( -104.25 ) 米10年債利回り4.171 ( +0.021 ) ＮＹ(WTI)原油 57.76 ( +1.77 ) ＮＹ金 4460.7 ( -1.8 ) ＶＩＸ指数15.45 ( +0.07 ) シカゴ日経225先物 (円建て)51615 ( +425 ) シカゴ日経