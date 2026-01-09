この先1か月の気温は、寒暖の変化はあるものの、平均すると東日本・西日本を中心に高温傾向となりそうです。また、関東甲信・四国・九州南部・奄美・沖縄では、降水量が少ない見込みです。林野火災には注意が必要です。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本日本海側は、1月10日から1月16日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年よりくもりや雪の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、例年同様に晴れる日が多い