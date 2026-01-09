不動産投資サービスのブランド「リノシー」を運営するGAテクノロジー（本社・東京都港区）が11日から始まる大相撲初場所で横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）の取組に懸賞を出すことになった。同社としては初の試みで、「大の里の取組」指定で15日間通しで提供。初日と中日は5本、15日間計48本を予定している。社員の飯田修三氏が日体大の相撲部OBで大の里と交流があることから「大の里関を応援していこう」と“投資”の話が持