YOASOBIのikura（25）が、5月に初の韓国単独公演を開催する。ライブエンターテインメントブランドのLIVETが8日、発表した。5月23日にソウルオリンピック公園オリンピックホールでコンサートを開く。韓国メディアが報じた。韓国メディアのスターニュースは9日「グローバル的ビッグ・ユニットYOASOBIのボーカルでシンガー・ソングライターikuraがソウルで初めて公演する」と特集した。今回のツアーは、昨年12月に発売された2枚目の正