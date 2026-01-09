モデル、バラエティに加え、近年、俳優として数々の話題作に出演している“めるる”こと生見愛瑠。3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』ではヒロインを務め、歌とギターに初挑戦した。生見にインタビューし、準備に1年半かけたという本作について話を聞いた。生見愛瑠撮影:奥西淳二○発達性ディスレクシアを抱えながらも歌唱と作曲の才能を持つヒロイン役なにわ男子の道枝駿佑が主演を務め、道枝と初共演となる生見がヒロイ