予熱で保温効果高まるスープジャー、補食に最適な丼タイプの保温容器冬の少年野球では、お弁当や補食が冷えてしまい、子どもが食べきれなかったり、エネルギー不足になったりする悩みが多く聞かれます。そこで今回は、冬のお弁当作りでママたちが実際に使っている道具や工夫していることを取り上げ、寒い日の食事時間を少しでも温かくできる方法をまとめました。Full-Countの野球育成解決サイト「First-Pitch」のポッドキャスト