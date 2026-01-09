「夏帆がいる！」地元の買い物客だけでなく、多くの観光客も訪れる横浜元町ショッピングストリート（神奈川県）。その中にひときわ目立つカップルがいた……。夏帆（34）と松田龍平（42）である。12月中旬の日中、同エリアで、１月９日から放送が始まる金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）の撮影が行われていた。「本作は、小さな温泉街を舞台に、父親の後を継いで探偵家業を営みながら、発明家と