インスタグラムで報告スケートボード女子で、世界選手権2度優勝の実績を持つ西村碧莉（あおり）が9日、自身のインスタグラムで第1子となる男の子を出産したと報告した。昨年8月、プロのスケートボード選手・小西凜玖（りんく）と結婚したことを明かしていた。西村は生まれたばかりの我が子と、記念の足形の写真も公開した。投稿文面で「ご報告先日無事に元気な男の子を出産しました！母子ともに健康ですまだまだ慣れな