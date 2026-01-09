政治的なイデオロギーは主に「保守」と「リベラル」の2つに分かれています。心理学系メディアのPsyPostは政治に保守的な立場の人ほど滑り坂論法の形をした主張を「より筋が通っている」と感じやすい傾向があるとする研究を取り上げました。“And the Next Thing You Know . . .”: Ideological Differences in Slippery Slope Thinkinghttps://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01461672251391893Conservatives are more prone to