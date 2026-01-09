スポーツ報知恒例企画のスイーツ特集。昨年は２４年から人気が続いたアサイーボウルが定番化し、新たなエース級は誕生せず。新語・流行語大賞にもスイーツ関連はノミネートされなかった。次のブレイクは何か―。取材を進めると、フランス・ブルターニュ地方の伝統菓子「クイニーアマン」が業界から熱い視線を浴びていることが判明した。（水野佑紀）クイニーアマンの「クイニー」は菓子、「アマン」はバターに由来する。パン