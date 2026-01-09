お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が家族旅行の様子を公開した。９日までにインスタグラムで「島根。水木しげるロードにて。中央の鬼太郎の真似してます」とつづって、夫婦で鬼太郎の真似をする姿やネズミおやじの像と握手するショットなどをアップした。続けて「昔から水木しげる先生の自伝や戦記物などのエッセイ漫画を読むのが大好きな私。壮絶な人生を生き抜いたからこそのその