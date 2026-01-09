何かを選ぶときには、選択肢が多い方が良いと思う人もいるだろう。しかし、買い物においては、「選択肢が多ければ多いほど購買意欲が低下する」という分析もある。白鳥和生さんの著書『なぜ野菜売り場は入り口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新聞出版）から、買い物で選ぶときに私たちは何を決め手としているのか、一部抜粋・再編集して紹介する。選択肢は多すぎると逆効果…『選択の科学』で有名なコロンビ