【ニューヨーク共同】8日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比11銭円安ドル高の1ドル＝156円82〜92銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1654〜64ドル、182円84〜94銭。雇用や貿易関連の指標を受け、米長期金利が上昇。円売りドル買いの動きがやや優勢だった。