プレミアリーグ第21節、アーセナルとリヴァプールの対戦が行われた。前線のコマが足らず、ヴィルツを最前線という形で起用してきたリヴァプール。対してアーセナルはおおむねベストのメンバーで、主導権を握って試合のペースを上げようと試みる。いつものようにサイドを起点に攻撃を仕掛け、クリアボールを拾って二次攻撃に繋げていくアーセナル。サカやトロサールがマークをはがして突破を見せるが、なかなか中が合わず決定的なシ