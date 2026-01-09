きょうは冬型の気圧配置が次第に緩み、日本列島は緩やかに高気圧に覆われるでしょう。現在北日本日本海側を中心に雪の降っているところがありますが、この後次第に雪の範囲は狭くなっていく見込みです。太平洋側はおおむね穏やかな冬晴れとなるでしょう。空気の乾燥が予想されますので火の取り扱いにはお気を付けください。また、今朝は全国の半分以上の地点で最低気温が氷点下となり厳しい冷え込みでしたが、日中も真冬の寒さで、