クレディセゾンで富裕層ビジネスを立ち上げた岸田大輔氏が、自らの経験をもとに富裕層へのリーチ方法を伝授。「自分にとっての富裕層とは誰なのか？」その定義付けや、理解しておくべき彼らの価値観の在り方を説く。※本稿は、セゾンAMEX事業部プレミアムビジネス開発部長の岸田大輔『「新」富裕層ビジネスの教科書 1000人の富裕層から学んだ秘密の営業術とマーケティング術』（集英社インターナショナル）の一部を抜粋・編集した