スケートボード女子で東京五輪代表の西村碧莉（あおり、24）が第1子を出産したことを9日、自身のインスタグラムで発表した。夫はプロのスケートボーダーの小西凜玖（りんく＝22）。西村は「ご報告先日無事に元気な男の子を出産しました！母子ともに健康です」と報告。「まだまだ慣れない毎日ですが、落ち着いたらまたスケートにも少しずつ戻れたらと思っています」と投稿した。西村は昨年8月2日に自身のインスタグラムでプ