◎全国の天気日本海側の雪は、昼前には、ほぼやみそうです。ただ、夜には、北海道や東北北部で再び雪が降り出すでしょう。太平洋側は広く晴れて、強い風が収まり、穏やかな天気になりそうです。◎予想最高気温前日と同じくらいで真冬の寒さが続くでしょう。ただ、強い北風は弱まり、晴れる地域は日差しにホッとできそうです。東京と広島は10℃、名古屋と大阪は9℃、新潟と仙台は5℃、札幌は氷点下2℃の予想です。福岡は前日より3℃